Диктатора нашли в паучьей норе: как США ловили Хусейна и что из этого вышло Ровно 20 лет назад на Ближнем Востоке началась одна из главных погонь в современной истории

Фото: ИТАР-ТАСС

Саддама Хусейна можно назвать самым известным диктатором конца XX века

20 лет назад войска США и их союзников официально объявили о взятии Багдада. Но несмотря на падение столицы, до конца военной операции было далеко. Где-то на свободе по-прежнему находился лидер страны Саддам Хусейн, который якобы обладал химическим оружием. NEWS.ru вспоминает, как западные войска восемь месяцев ловили «главного диктатора Ближнего Востока».

Как искали Хусейна

Когда американские военные вошли в Багдад 9 апреля 2003 года, Саддам Хусейн, правивший Ираком с 1979 года, скрылся. Из подполья он записывал и рассылал призывы к народу Ирака сопротивляться оккупантам.

США с союзниками начали масштабный розыск, отправив на поиски Саддама тысячи военнослужащих и агентов разведывательных служб, которые проводили по всему городу рейды, допрашивали местных жителей и обыскивали дом за домом, пустырь за пустырем. Они объявили о вознаграждении в $25 млн за информацию, ведущую к поимке Хусейна, после чего по всей стране люди начали заявлять, что якобы видели Хусейна или даже знают, где он находится.

Сам Саддам постоянно переезжал из одного убежища в другое. Он полагался на узкий круг своих сторонников, которые снабжали его едой, водой и временными укрытиями. Спустя несколько месяцев и множество безуспешных попыток найти диктатора американские военные решили пересмотреть свою тактику. Крупномасштабные рейды и облавы заменили точечными операциями, вычисляя приближенных и сторонников Хусейна, которые могли о нем что-то знать.

Фото: Jerome Delay/AP/TASS Монумент Саддаму Хусейну, который снесли американцы в Багдаде

Кто выдал Хусейна

Человек, который в итоге нашел беглеца, был военнослужащим, членом группы спецопераций Delta Force Объединенного командования спецопераций армии США. Его звали Эрик Мэддокс. В автобиографии он рассказывал, что когда его только привезли в Ирак летом 2003 года, он «понятия не имел», что нужно делать.

Мэддокс начал работу с опросов сотен заключенных, которых арестовали американские военные за время вторжения. Так он узнавал все больше о внутреннем круге Хусейна и подбирался ближе к людям, которые могли что-то знать о его местопребывании.

По словам Мэддокса, он не применял физической силы или угроз во время допросов, а старался завлечь собеседников выгодной сделкой.

Спустя несколько месяцев работы Мэддокс наконец вышел на Мохаммеда аль-Муслита — одного из наиболее приближенных телохранителей Хусейна по прозвищу Толстяк.

Он согласился выдать местоположение Саддама после того, как военные США пообещали полную защиту ему и 40 членам его семьи. Впрочем, Мэддокс признавался, что США не выполнили свою часть сделки.

Фото: Earnie Grafton/Keystone Press Agency/Global Look Press Вторжение США и их союзников в Ирак, официально — операция «Иракская свобода» — военная операция США и стран-союзниц против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна

Что за «паучья нора» была вырыта для Хусейна

Стало известно, что Хусейн скрывается в небольшом сельскохозяйственном комплексе недалеко от села Аль-Даур в районе города Тикрит, где проживали представители родного племени иракского лидера.

Скрыться в деревне Хусейну помог его бывший водитель из села Алаа Намик, с которым они были знакомы еще с 1950-х. Адвокат Хусейна Халил аль-Дулайми утверждал, что именно Намик на самом деле сдал американцам иракского лидера, но сам Намик, по-прежнему живущий в окрестностях Тикрита, это отрицает.

Спустя много лет Намик расскажет американской газете The Washington Post, что когда Хусейн приехал в деревню, он сразу предупредил жителей, что за помощь Саддаму американцы могут наказать их и подвергнуть пыткам.

«Но согласно нашей племенной арабской традиции и исламским обычаям, когда кому-то нужна помощь, мы ему не отказываем», — говорил Намик.

По словам бывшего водителя, Хусейн знал, что рано или поздно его схватят и, вероятно, казнят, но продолжал держаться и рассылать призывы к сопротивлению. А большую часть времени иракский лидер проводил за чтением книг, написанием прозы и стихов. Когда дозорные видели что-то подозрительное, Хусейн спускался в убежище, которое для него подготовил Намик.

Укрытие, которое позже получило название «паучья нора», было двухметровой ямой, из которой на поверхность выходила труба для обеспечения поступления воздуха. В «норе» хватало места лишь для одного человека.

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/Global Look Press Военная операция США и стран-союзниц против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна

Как нашли Хусейна и что он сказал сыщикам

В этой яме и нашли Хусейна 13 декабря 2003 года.

Когда деревенские заметили приближающиеся самолеты, артиллерию и военнослужащих общей численностью порядка 600 человек, то предупредили беглеца, который скрылся в своем убежище.

Но приехавшие точно знали, где искать иракского лидера. Они подошли к укрытию, расчистили листья, грязь, песок, отодвинули слой пенопласта. Оттуда показались руки и голова Хусейна, который очень отдаленно походил на прежнего себя. Теперь он был заросший волосами, с седой бородой и опухшим красным носом. В руках Хусейн держал заряженный пистолет.

Неподалеку обнаружили тайник с $750 тысячами наличными и двумя автоматами АК-47.

Впрочем, иракский лидер не собирался сопротивляться — очевидцы рассказывают, что он походил на «уставшего человека, который смирился с судьбой».

«Я президент Ирака, и я готов к переговорам», — обратился Хусейн к американским военным. Они ему ответили, что время, когда он был лидером страны, давно прошло.

Впрочем, есть и другая версия его поимки. В 2022 году переводчик, который работал с военными во время операции, рассказал, что Хусейна поймали во время молитвы в его комнате, а историю с ямой специально придумали, чтобы унизить иракского лидера.

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС Самир, 34-летний ирако-американский военный переводчик, который помог найти Саддама и вытащить его из убежища в декабре 2003 года

Как казнили Хусейна

Хусейна доставили в Багдад, откуда он бежал более восьми месяцев назад, и передали иракскому суду.

Его обвинили в ряде преступлений против человечности, в том числе в убийстве 148 шиитов в 1982 году в городе Дуджайл, применении химического оружия против курдов в 1987–1988 годах в ходе ирано-иракской войны и вторжении в Кувейт в 1990 году. Саддам Хусейн отрицал вину и называл весь процесс политически мотивированным.

Суд начался 19 октября 2005 года и продолжался почти год. Он проходил в полном хаосе — присутствующие кричали, перебивали друг друга, громко спорили, адвокаты выходили из зала в знак протеста, слушания часто срывались.

Но несмотря на сложности, 5 ноября 2006 года суд признал Саддама Хусейна виновным по всем статьям. Его приговорили к смертной казни через повешение.

«О почтенные люди, я вверяю вас и мою душу милостивому Всевышнему, который не разочаровывает честного верующего... Аллах велик», — обратился Хусейн к иракскому народу в последний раз.

Рано утром 30 декабря 2006 года бывшего иракского лидера повесили в штаб-квартире военной разведки Ирака. Присутствующие отмечали, что он был спокоен и не боялся смерти.

Фото: KIM LUDBROOK/EPA/TASS Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против человечности и впоследствии приговорен к смертной казни; он был казнен 30 декабря 2006 года

Что изменилось в Ираке после казни Хусейна

США представили захват Хусейна как огромную победу, которая положит конец страданиям Ирака и позволит государству начать нормально развиваться.

«В истории Ирака закончилась темная и болезненная эпоха. Настал обнадеживающий день. Теперь все иракцы могут объединиться, отказаться от насилия и построить новый Ирак», — заявил президент США Джордж Буш.

Новость радостно встретили и в самом Ираке. Жители страны верили, что с арестом Хусейна они смогут вернуться к миру под крылом мирового лидера. На улицах стреляли в воздух, раздавали сладости и нараспев кричали рифмованные лозунги о смерти Саддама.

Впрочем, вопреки ожиданиям, казнь Саддама Хусейна не превратила Ирак в процветающее государство. Оказалось, что именно жесткая манера его правления удерживала многоконфессиональную страну от гражданской войны и сепаратизма. Сейчас Ирак — одно из самых нестабильных государств в регионе, которое сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности, политической стабильности и экономического развития.

Из-за коррупции, межконфессиональных столкновений и постоянной борьбы за власть между различными фракциями Ирак остается одним из самых бедных государств. Хотя по добыче нефти страна занимает пятое место в мире.