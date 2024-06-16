Десятки жителей Газы стали жертвами ударов Израиля Минздрав: в секторе Газа погиб 41 человек из-за ударов Израиля за сутки

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по территории сектора Газа, в результате атаки погиб 41 человек за последние сутки, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения палестинского анклава. Кроме того, 102 человека получили травмы различной степени тяжести.

В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 41 погибший и 102 пострадавших, — заявили в министерстве.

Представители Минздрава Газы добавили, что в общей сложности число жертв израильских ударов достигло 37 337 человек. Еще 85,3 тысячи жителей анклава пострадали.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля объявили о приостановке доставки гуманитарной помощи на юге сектора Газа с 15 июня ежедневно с 08:00 до 19:00 на фоне военных действий. Речь шла о районе вдоль дороги, ведущей от КПП «Керем Шалом» к дороге Салах ад-Дин.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо выполнение решения о двух государствах — Израиля и Палестины. Политик также возложил ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта на ООН. Он призвал организацию остановить Израиль в секторе Газа.