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Военные обнаружили в Идлибе пещеру, которую боевики использовали, как убежище, хранилище оружия и производство боевых беспилотников.

Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и...