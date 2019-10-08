Массовая молитва «Слихот» (извинения) прошла у Стены плача в Иерусалиме. В ней приняли участие десятки тысяч верующих.
По словам представителей израильской полиции, силовики увеличили количество патрулей. На месте ситуацию лично контролировал главный комиссар.
Молитва прошла без инцидентов.
Руководил молитвой раввин Стены плача Шмуэль Рабинович. На мероприятии присутствовали представители израильских властей, передаёт
Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил иудеев с наступлением еврейского нового года. Своё обращение дипломат сделал на трёх языках: персидском, иврите и английском.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен