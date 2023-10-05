Десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными В Наблусе при столкновениях с израильскими военными пострадали 70 палестинцев

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Специальные подразделения армии Израиля проводят превентивную операцию в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA. По имеющимся данным, израильтяне блокировали район гробницы праотца Иосифа, намереваясь обеспечить безопасность перед запланированной акцией радикально настроенных еврейских поселенцев.

При этом местные представители арабского населения совершили попытку воспрепятствовать действиям силовиков, в ответ против них применили гранаты со слезоточивым газом. В Минздраве Палестины сообщили о госпитализации 70 человек, у них наблюдались симптомы удушья.

В свою очередь телеканал Al-Mayadeen сообщил о том, что «Бригады мучеников аль-Аксы» вступили в столкновения с израильскими военными в восточной части города. О пострадавших не сообщается. При этом журналисты указали, что израильское командование перебрасывает в Наблус дополнительные подразделения.

Ранее стало известно, что в результате операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. В армии обороны Израиля заявили, что удары были нанесены по штаб-квартире, используемой местными боевиками как пункт планирования террористических атак против Израиля, и, предположительно, складу оружия и взрывчатки.