https://static.news.ru/photo/9f139388-cce2-11e9-be00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nie Yunpeng/XinHua/Global Look Press

Более 80 человек погибли во время авиаудара по тюрьме в йеменской провинции Дамар. Об этом сообщил координатор Красного полумесяца в стране Ильяс Маниа аль-Майдама.

На данный момент группой Красного Полумесяца были извлечены 86 тел. Десятки тел по-прежнему находятся под обломками. То, что мы обнаружили, было центром содержания заключённых, — цитирует аль-Майдаму РИА Новости .

По его словам, налёты на тюрьму начались поздно вечером 31 августа, всего было совершено 13 атак. Ранены 40 человек.

Ранее мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили, что десятки человек погибли в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар.

В коалиции сообщили, что удар был нанесён не по тюрьме, а по военному объекту повстанцев.

Как писал News.ru, в конце августа неизвестные сбили военный беспилотник США в небе над Йеменом.