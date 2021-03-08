Депутат кнессета объяснил рекордную вакцинацию в Израиле

https://static.news.ru/photo/1d002ab2-80a2-11eb-b615-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль вышел на первое место в мире по доле вакцинированных от коронавируса благодаря особым договорённостям с компанией Pfizer, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат парламента Израиля Владимир Белиак.



По словам парламентария, вакцина производства Pfizer показывает высокую эффективность, но и сама фармацевтическая компания была заинтересована в широкомасштабных испытаниях своего препарата.

Компания Pfizer видит в Израиле некий опытный полигон. В хорошем смысле этого слова, их прививки имеют очень высокий уровень эффективности, — пояснил Владимир Белиак.

Кроме того, в Израиле хорошо развита сеть медицинских учреждений, поэтому государство смогло быстро развернуть широкую сеть прививочных пунктов. На данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили более половины граждан страны.

Интервью с Владимиром Белиаком опубликовано на сайте NEWS.ru.



Ранее NEWS.ru сообщал о намерении Евросоюза представить план введения паспортов вакцинированных от коронавируса. Проект будет обнародован 17 марта.