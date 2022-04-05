Деньги есть, платить не будем: как Ливан себя банкротом объявлял

Заместитель премьер-министра Ливана Саад аль-Шами в интервью телеканалу «Аль-Джадид» объявил о банкротстве страны и её Центрального банка. Убытки, заявил аль-Шами, будут распределены между государством, Центробанком, а также другими ливанскими банками и их вкладчиками. Правда, позже чиновник сказал, что его неправильно поняли, в то время как глава ливанского ЦБ Риад Саламе заявил, что финансовая структура продолжает функционировать, несмотря на большие убытки.

Тем не менее возможное банкротство Ливана может оказаться логичным продолжением нестабильности в ближневосточной стране, которая последние несколько лет страдает от тяжёлого экономического кризиса. О том, что Ливан на практике, что бы ни заявляли чиновники, является банкротом, информагентство Bloomberg писало ещё в прошлом году, тогда же Всемирный банк назвал ситуацию в стране «одним из худших кризисов с 1850 года».

Храните деньги в сберегательной кассе

Заместитель премьер-министра Ливана заверил население, что государство попытается уменьшить их потери, однако добавил, что банковские счета по-прежнему останутся заблокированными. Счета ливанцев заморожены ещё с 2019 года, а снимать деньги можно лишь ограниченными партиями до $300 еженедельно, причём лишь в национальной валюте, которая с начала кризиса потеряла более 95% стоимости. Эта мера была принята для сокращения оттока капитала из страны, однако сами ливанцы полагают, что их сбережения были попросту присвоены коррумпированными политиками и вывезены за границу. Одним из таких политиков принято считать дирижёра всей ливанской экономики — главу Центрального банка Риада Саламе.

Риад Саламех Xinhua/Global Look Press

Саламе в своё время, будучи сотрудником инвестиционной компании Merrill Lynch, крайне успешно управлял личным портфелем бывшего премьер-министра Ливана Рафика аль-Харири. Заняв свой пост, аль-Харири, недолго думая, доверил в талантливые руки банкира экономику страны. Заслугой Саламе считают превращение Ливана в «ближневосточную Швейцарию», но ему же ставят в вину её полный крах.

Считается, что Риад Саламе вывез из страны сотни миллионов долларов. Против него один за другим вводятся судебные дела как в Ливане, так и в ЕС. На слушания по своим делам финансист попросту не приходит, сохраняя при этом полномочия. Месяц назад, после пяти неявок в суд, Евроюст (агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами) наконец конфисковал у Саламе $130 миллионов и пять объектов недвижимости в связи с начатым в 2021 году расследованием, когда банкира заподозрили в хищении бюджетных средств Ливана на сумму более $330 миллионов.

Ложь и провокация

Заявления аль-Шами о банкротстве вызвали переполох во всем мире. Мировые информагентства бросились сообщать новость, а в самом Ливане вкладчики недоумевали , почему они должны нести ответственность за убытки банка. А премьер-министр Наджиб Микати отметил, что заявления аль-Шами были вырваны из контекста. Приводим ту самую цитату вице-премьера, которую другие ливанские политики считают вырванной из контекста.

Государство обанкротилось, как и Банк Ливана, налицо потери, а мы, в свою очередь, постараемся уменьшить убытки людей.

Позже информационное бюро при президенте опубликовало пояснение о том, что в своей речи аль-Шами говорил о ликвидности, а не о платёжеспособности.

Экономический кризис в Ливане Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Через некоторое время уже сам Аль-Шами сказал, что вовсе не имел в виду объявление о банкротстве, — мол, его неправильно поняли.

Кто я такой, чтобы объявлять государство банкротом? Я не являюсь подходящим лицом, чтобы заявить о подобном вопросе. Да, мы находимся в сложном финансовом положении, и мы не выполняем обязательства по выплате долга, есть и другие проблемы, которые мы надеемся решить с помощью соответствующих планов реформ. Но это не означает, что мы банкроты, — сказал аль-Шами агентству Аль-Нахар.

Тем не менее многие ливанцы даже после заверений правительства посчитали заявления вице-премьера своеобразной прелюдией к реальному объявлению о банкротстве.

Рождённому шиитом дорога в «Хезболлу»

Отсутствие какой-либо координации даже в таком серьёзном вопросе наглядно показывает, насколько неслаженно функционирует ливанское правительство. Всему виной конфессиональная система разделения власти, при которой каждый пост может занимать только представитель определённой религии. Тот же принцип распространяется и на армию, в которой должно быть определённое число суннитов, шиитов, друзов, христиан и так далее. Эта система уходит корнями ещё в Османскую империю. Её цель состояла в том, чтобы избежать конфликтов на религиозной почве. Считалось, что так все общины смогут получать равное участие в политической жизни страны. Впервые система доказала свою неэффективность во время гражданской войны 1975–1989 годов. После войны был взят курс на ликвидацию устаревшего режима правления, однако до сегодняшнего дня ситуация в корне не изменилась.

Сейчас в стране существуют разные политические блоки, которые представляют интересы своих религиозных общин, среди них и шиитская «Хезболла». Сами партии, как правило, возглавляют наиболее обеспеченные представители общин. В основном это богатые семьи, которые передают власть над «кланом» по наследству.

Боевики «Хезболлы» в Ливане Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Кроме всех очевидных минусов подобной системы, вроде разделения общества, она зачастую создаёт условия, при которых люди занимают посты не в зависимости от своей квалификации и способностей, а от принадлежности к той или иной религиозной группе. Бюрократическая система Ливана к тому же крайне коррумпирована. Широко распространено покровительство и кумовство. В исследовании Всемирного банка 2005 года, когда Ливан всё еще хоть как-то сохранял за собой престижный статус, отмечалось: в среднем ливанский сектор здравоохранения требует на 25% больше ресурсов, чем здравоохранение в других странах со схожей ситуацией для достижения тех же результатов.

Доступ к базовым услугам вроде образования или медицинского обслуживания распределяется между партиями, а те, в свою очередь, дают квоты «своим». Даже независимая в своей основе система суда стала жертвой конфессионализма. Это отразилось в том числе и на расследовании взрыва в порту Бейрута. При назначении нового судьи каждая партия обвиняла нового стража порядка в предвзятости из-за принадлежности к той или иной религиозной общине. Элиты транслировали идеи о предвзятости суда в народ, а люди выходили на улицы и стреляли друг в друга.

Несмотря на все ужасы кризиса, можно отметить и позитивную тенденцию. Последние массовые протесты, которые проходили в стране, были лишены какой-либо конфессиональной окраски. Представители разных конфессий выступали единым фронтом против коррумпированной системы. И хотя каких-либо результатов этими протестами достичь не удалось, они стали важным символом готовности ливанцев расстаться с устаревшей системой.

Что дальше

Если Ливан все же объявит себя банкротом, то его имущество не будет конфисковано, однако это приведёт к целому ряду других значительных финансовых и экономических последствий. В частности — к падению кредитного рейтинга и подрыву доверия кредиторов к ливанской экономике. Всякую привлекательность Ливан потеряет и для инвесторов. Сейчас ведётся работа с международными финансовым институтами для получения помощи. Особенно активно Ливан сотрудничает со Всемирным банком и с Францией. Пятая республика выступает частью саудовско-французской инициативы, продвигаемой президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры осложняются тем, что Всемирному банку и Макрону приходится сотрудничать с теми же лицами, которых они обвиняют в кризисе и коррупции.

Эммануэль Макрон Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международное сообщество настаивает на серьёзных реформах в политическом строе Ливана, а политики этого избегают, так как в этом случае они утратят всякую власть. Тем не менее недавно всё же состоялся визит представителей Всемирного банка в Ливан, где, по словам ливанских политиков, в ходе переговоров удалось достичь значительного прогресса.

Во Всемирном банке снова напомнили о том, что ливанский кризис является одним из худших в современной истории. Так, с 2021 года экономика Ливана сократилась на 60%. Полностью восстановить Ливан Всемирный банк пока не намерен, однако пообещал выделить $150 миллионов на обеспечение потребностей страны в пшенице.