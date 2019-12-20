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Участники антиправительственных протестов в Ираке подожгли офисы политических партий в ответ на убийство активиста Мухаммеда аль-Исами.

Инцидент произошёл в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар. От огня пострадали штаб-квартиры движения «Бадр», партии «Дава», движения «Асаиб Ахль аль-Хак» и ряда других.

Аль-Исами был застрелен накануне из проезжавшего автомобиля. Его убийцы пока не установлены. Кроме того, были совершены покушения ещё на двоих активистов, сообщает агентство Anadolu.

Протестные акции в Ираке против ухудшения уровня жизни, безработицы и коррупции проходят с октября. Как ранее писал NEWS.ru, за это время погибли более 400 демонстрантов.