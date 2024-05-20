«Дело может дойти до войны»: военэксперт о крушении вертолета с Раиси Военэксперт Живов: гибель Раиси может стать причиной войны

Одной из причин крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси может быть теракт, считает военэксперт Алексей Живов. В беседе с «Радио 1» он отметил, что подтверждение этой версии может стать причиной для начала боевых действий.

Для начала необходимо выяснить, что конкретно стало причиной крушения вертолета Раиси – несчастный случай или террористический акт со стороны Британии, Израиля или Украины. В случае, если это был теракт, то дело может дойти до войны, — уточнил Живов.

Военный эксперт напомнил, что Раиси был одним из немногих лидеров стран, который пришел на помощь России после начала специальной военной операции в конце февраля 2022 года. Кроме того, Тегеран всегда последовательно выступал партнером Москвы в вопросах военно-технической поддержки и идеи строительства независимого многополярного мира, подчеркнул Живов.

Майор ВВС Андрей Краснопёров ранее назвал крушение вертолета с Раиси «из ряда вон выходящим случаем». Он обратил внимание на небольшую дальность полета воздушного судна главы государства и также то, что машины сопровождения достигли конечной точки, а летательный аппарат президента разбился в горах.