Делегация «Талибана» посетит Москву для переговоров о торговле

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представители делегации политического офиса движения «Талибан» на пресс-конференции в Москве

Министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи 15 августа посетит Москву в составе делегации афганского правительства, сформированного движением «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он пояснил, что цель визита — обсуждение вопросов закупки топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

15 августа в Москве — переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла, — заявил посол.

Помимо Москвы, афганская делегация планирует посетить Казань. По словам Жирнова, такие контакты нужны для развития межрегиональных связей.

Ранее в МИД России призвали международное сообщество к активному сотрудничеству с новыми властями Афганистана. В ведомстве отметили, что, несмотря на нехватку опыта в управлении страной, финансово-экономическим ограничениям и давлению со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».