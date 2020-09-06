Делегация от правительства РФ прибыла на переговоры в Дамаск

https://static.news.ru/photo/e5a430da-f060-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская правительственная делегация, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов, прибыла в сирийскую столицу с официальным визитом.

Об этом сообщил государственный телеканал Сирии Syria TV. По его данным, борт с российскими представителями уже приземлился в аэропорту Дамаска.

Делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым прибыла в международный аэропорт Дамаска, — говорится в сообщении телеканала.

Согласно ему, в рамках визита россиян запланированы переговоры, в ходе которых стороны обсудят «развитие и укрепление двустороннего сотрудничества в различных областях».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сирийские оппозиционные порталы фиксируют укрепление влияния РФ в курортных районах Арабской Республики: за последнее время российская сторона существенно увеличила деловую активность в некоторых частях прибрежной провинции Латакия, пытаясь капитализировать своё влияние.