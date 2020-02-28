https://static.news.ru/photo/dd675f30-5a08-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Турция, обращаясь за поддержкой к НАТО после гибели своих военных в сирийском Идлибе, забыла о том, что её армия непонятно по какой причине ведёт боевые действия на территории независимой страны. В дальнейшем ситуация может развиваться непредсказуемо, считает глава Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

[Турки] требуют солидарного ответа Альянса (НАТО. — NEWS.ru), забывая о том, что удар-то произошёл не на территории Турции, а на территории абсолютно независимой страны, которую непонятно по какой причине занимают иностранные войска, — цитирует эксперта РИА Новости.

Представители 29 государств — членов Североатлантического альянса соберутся 28 февраля для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, проведение консультаций запросила турецкая сторона.

Ранее турецкая сторона заявила о гибели 33 военнослужащих в Идлибе в результате удара сирийских ВВС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Дамаск и Москву в «неизбирательных авиаударах» и призвал Сирию и Россию уважать международное право, прекратить наступление и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию, писал NEWS.ru.