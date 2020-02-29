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Соединённые Штаты Америки через Турцию продают нефть с месторождений Сирии другим государствам, сказал министр внутренней торговли Арабской Республики Атеф Надаф. Он добавил, что Вашингтон является врагом Дамаска.

Чиновник отметил, что его страна вынуждена закупать чёрное золото, причём, только за доллары. Местные банки обложены санкциями, любые денежные переводы из-за рубежа по запретом, передаёт слова политика телеканал «Россия 24».

В других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства, — добавил Надаф.

Накануне турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что предложил главе РФ Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями. Он добавил, что направил войска в соседнее государство не ради расширения границ, а «по приглашению сирийского народа».

Эрдоган добавил, что число жертв недавнего авиаудара сирийских ВВС увеличилось до 36. Турецкая армия якобы ликвидировала свыше 2100 бойцов правительственных сил, 300 единиц транспорта, семь химических складов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Турции публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Политик выступил перед публикой в Стамбуле. Он заявил, что уже 18 тысяч беженцев прошли через границу в ЕС.