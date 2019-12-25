https://static.news.ru/photo/a8b4021e-276a-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов Сирии.

Бусейна Шаабан, советник презента Сирии Башара Асада, рассказала, что власти арабской республики сейчас изучают различные варианты законных мер на международном уровне, чтобы подать иск к США. Шаабан подчеркнула, что Штаты воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет страны и сирийская территория, включая нефтяные месторождения, должна быть избавлена от американского присутствия, передаёт ливанский телеканал Al-Mayadeen .

Как писал NEWS.ru ранее, президент Сирии Башар Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений. Об этом рассказал глава сирийского МИДа Валид Муаллем на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.