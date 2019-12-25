Сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов Сирии.
Бусейна Шаабан, советник презента Сирии Башара Асада, рассказала, что власти арабской республики сейчас изучают различные варианты законных мер на международном уровне, чтобы подать иск к США. Шаабан подчеркнула, что Штаты воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет страны и сирийская территория, включая нефтяные месторождения, должна быть избавлена от американского присутствия, передаёт ливанский телеканал
Как писал NEWS.ru ранее, президент Сирии Башар Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений. Об этом рассказал глава сирийского МИДа Валид Муаллем на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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