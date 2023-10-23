CNN: Израиль не пойдет на прекращение огня из-за переговоров о заложниках

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Израиль не согласен на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, находящихся в секторе Газа, сообщил высокопоставленный израильский чиновник телеканалу CNN. Он также подчеркнул, что у него нет информации о возможных призывах США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.

Прекращения огня не будет даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС, — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что его представители работают с посредниками для решения вопроса о захваченных в заложники на территории Израиля гражданских лицах, переправленных в Газу. При этом в ХАМАС не указали, с посредниками из каких стран или организаций они контактируют.

Известно, что палестинское движение добровольно освободило двух гражданок США — мать и дочь. В ХАМАС уточнили, что решение было продиктовано «гуманитарными соображениями» и стремлением доказать всему миру и американскому народу, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делает ложные и безосновательные заявления.