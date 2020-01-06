https://static.news.ru/photo/07c8600e-3140-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На северо-западе Турции бушует мощный циклон, который снёс кровлю у 108 зданий и повалил 128 деревьев. Об этом сообщила стамбульская мэрия.

Ливень и шквалистый ветер не прекращаются в Стамбуле уже вторые сутки. По данным властей, из-за этого плохо ходит транспорт, а на дорогах увеличилось число аварий, передаёт РИА Новости.

На квадратный метр выпало около 100 мм осадков. На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев, — приводит данные мэрия Стамбула.

Городские власти также уточнили, что пострадавших во время разгула стихии не было.

Как писал NEWS.ru, во вторник на территории международного аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. После инцидента авиагавань временно закрыли для вылетов.