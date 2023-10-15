Чубайса с супругой заметили за раздачей гумпомощи в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь для жителей Израиля, пострадавших в результате нападения палестинского движения ХАМАС, сообщил в Telegram экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, бизнесмену с раздачей помощи помогает его жена Авдотья Смирнова. В Сети появились кадры с предпринимателем.

Ранее Чубайс сообщил о своем возвращении в Израиль. Он признался, что летал в Дубай, однако поездка была краткосрочной и деловой.

Об отъезде Чубайса из Израиля стало известно 9 октября. Экс-главу «Роснано» с женой сфотографировали в израильском аэропорту. Различные Telegram-каналы сообщали, что бизнесмен может вернуться в Россию. После вопроса журналистов, куда он собирается отправиться из Тель-Авива, Чубайс бросил трубку. Позднее в Сети появились фотографии с бизнесменом и его супругой Авдотьей Смирновой, сделанные в аэропорту Дубая.

До этого компания «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. В отчете от 28 сентября говорится, что у компании с высокой степенью вероятности возникнут признаки банкротства в том случае, если власти не решат предоставить ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами. 10 октября депутаты Госдумы запросили у правительства финансовую отчетность «Роснано» за весь период ее существования после новости о финансовой дыре в 100 млрд рублей. Одна из авторов документа, депутат от КПРФ Мария Прусакова, отметила, что Чубайс свободно выехал за пределы страны, несмотря на риски банкротства компании.