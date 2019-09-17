Арабский мир пристально следит за повторными выборами в израильский парламент (Кнессет) 17 сентября, которые могут стать решающими для судьбы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Во время его премьерства Израиль улучшил качество своих отношений с арабскими региональными игроками, долгое время демонстрировавшими откровенно враждебную по отношению к израильтянам риторику. Однако перспективы сохранения Нетаньяху у власти нравятся далеко не всем в арабском мире.

Пока израильтяне голосуют за ту политическую силу, которая, по их мнению, должна взять ответственность за процессы в законодательном органе страны, представители различных сил региона ведут внимательной мониторинг ситуации. Впрочем, пока никто не «вмешался» в выборы напрямую, даже несмотря на то, что тема арабского меньшинства — это часть социальной и политической повестки в предвыборном Израиле. Никто из арабских лидеров так и не пригласил к себе Нетаньяху в гости в самый последний момент — глава правительства «нарабатывал» политический капитал исключительно на зарубежных турне к западным партнёрам и на поездке к российскому лидеру Владимиру Путину. Да и партии «Объединённого арабского списка», как кажется, остались без дипломатической поддержки.

Ближневосточные столицы ждут, когда политическая ситуация в Израиле прояснится, потому что все отчёты, которые приходят к ним о будущем еврейского государства, вряд ли дают хоть какую-то определённость. Партии Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация») социологи дают одинаковые шансы с блоком «Кахоль-Лаван» («Синие-белые»). Как ожидается, они повторят результаты весенних выборов, и перед ними снова встанет вопрос о создании коалиции. Ещё более туманным кажется будущее Нетаньяху, над которым нависло антикоррупционное расследование. Наверняка те арабские дипмиссии, которые есть в Израиле (речь о египтянах и иорданцах) накануне выборов передавали в Амман и Каир туманные прогнозы по поводу итогов. Арабский мир прекрасно понимает, что нет никаких секретов или формул, которые бы гарантировали конкретные результаты на выборах, и всё может измениться в самую последнюю минуту.

Gil Cohen Magen, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Впрочем, считать, что у арабских лидеров нет своих ставок в этом голосовании, наивно. Если кто-то спросит мнение египетского президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, он, не задумываясь, скажет, что он на самом деле для Каира выгоден Нетаньяху, с разрешения которого египетские силы безопасности работают в Синайской пустыне. Именно при Нетаньяху израильтяне и египтяне стали спокойно обсуждать ситуацию в секторе Газа и других «горячих» точках. Не исключено, что Нетаньяху в каком-то смысле может выступать и посредником между американским руководством и Египтом. Только в прошлые выходные Трамп дал понять, что симпатизирует ас-Сиси и объявил о планах переговорить с ним. Как полагают наблюдатели, в «египетских» заявлениях Трампа можно увидеть израильские следы. С Иорданией, например, ситуация более сложная.

С одной стороны, непубличное военное сотрудничество между двумя странами, как и всегда, продолжается и помогает избежать неприятных пограничных инцидентов. Однако вряд ли недавнее заявление Нетаньяху о готовности аннексировать долину реки Иордан могло понравиться иорданскому королю Абдалле. В телевыступлении от 10 сентября премьер-министр еврейского государства заявил, что в случае его победы на выборах в Кнессет израильский суверенитет будет распространён на районы Западного берега вблизи Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря. Конечно, в Иордании прекрасно понимают, что это часть предвыборной игры израильского премьера, но рассчитывать на какой-то дипломатический прогресс между двумя странами в том случае, если Нетаньяху останется у власти, не приходится.

На этот раз даже Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) пристально следят за событиями в Израиле. Нетаньяху удобен для них после того, как в отношениях между еврейским государством и аравийскими столицами открылась новая страница. Этих региональных игроков объединяет обмен секретными разведывательными данными и ненависть к общему региональному сопернику — Ирану. И вряд ли аравийским монархиям будет выгоден кто-то другой на месте привычного и удобного Нетаньяху. Самому премьеру должно быть немного обидно за то, что такие тесные взаимоотношения с арабскими странами никак не помогают в отношениях с арабским меньшинством. Впрочем, проблемы в разговоре с этой частью израильского общества можно было бы легко решить — забыв о старых политтехнологических методах и отказавшись от её маргинализации.