Что известно о пожаре на свадьбе в Ираке, где погибли более 100 человек

Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press

Число погибших и пострадавших в результате пожара в районе Хамдания в провинции Ирака Найнава возросло до 450 человек, сообщило иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети. Что сейчас известно о трагедии?

Причины пожара на свадьбе в Ираке

По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении. По информации управления гражданской обороны, торжественный зал был оборудован легковоспламеняющимися панелями, что нарушало правила техники безопасности. Также были обнаружены нарушения в системах влажной сигнализации и тушения пожаров, не соответствующих стандартам безопасности. Пожар привел к частичному обрушению зала, где проводилось торжественное мероприятие.

Местное информагентство INA сообщало, что в результате происшествия погибло 100 человек и еще 150 пострадали.

«Департамент здравоохранения провинции зарегистрировал 100 смертей и более 150 раненых, по предварительным данным, в результате инцидента с пожаром в свадебном зале в Аль-Хамдании», — рассказал представитель минздрава Ирака Саиф Аль-Бадр.

Губернатор провинции Наджм аль-Джубури отметил, что точное число погибших пока неизвестно. Как заявил заместитель губернатора Хасан аль-Аллак в разговоре с Reuters, в результате инцидента погибли 113 человек.

По данным телеканала Rudaw, значительное количество пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Большинство пострадавших обгорели полностью. У некоторых ожоги 50-60% тел», — пояснил телеканалу представитель минздрава провинции Найнава.

Последствия пожара на свадьбе в Ираке

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

«Прилагаются все усилия для оказания помощи пострадавшим в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе главы правительства.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид потребовал начать расследование обстоятельств пожара на свадьбе в провинции Найнава, где пострадало 450 человек.

«Мы подчеркиваем необходимость провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал он в социальных сетях.

По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий в банкетном зале, задержаны. Хозяин помещения после сообщений о пожаре бежал на территорию курдской автономии, службы безопасности Ирака прилагают все усилия для его ареста.

В провинции Найнава объявлен недельный траур в связи с трагедией на свадьбе.

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