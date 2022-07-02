Число жертв землетрясения в Иране выросло до пяти

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Сейсмограф

Число жертв землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана выросло до пяти, сообщает иранское издание Fars. По его данным, погибли трое мужчин и две женщины. Кроме того, 12 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось о трех погибших и 19 пострадавших.

Ночью 2 июля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 на юге Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

Накануне более 900 человек стали жертвами сильного землетрясения в Афганистане, свыше 600 получили ранения. Оно произошло в ночь на 22 июня и имело магнитуду 6,1. Был задействован весь имеющийся в наличии наземный и воздушный транспорт для доставки пострадавшим еды, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

В начале июня землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком курортном городе Анталья. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Очаг находился на глубине 14,2 километра.