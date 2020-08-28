Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 190

https://static.news.ru/photo/eac982ce-ea9b-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Число погибших при взрыве в порту Бейрута (столица Ливана) достигло 190, травмы получили свыше 6,5 тысячи граждан, заявили 30 августа 2020 года представители правительства республики. Также сообщается, что три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

300 тысяч жителей города остались без крыши над головой, в результате ЧП было повреждено свыше 50 тысяч домов. Ранее власти передавали информацию о более чем 170 погибших, пишет РИА Новости со ссылкой на кабмин Ливана.

Военная прокуратура Ливана подозревает одного из сварщиков порта Бейрута в связях с экстремистскими группировками. В настоящий момент силовики допрашивают его. По информации прокуроров, мужчина устроился в порт 1 августа, а до этого не работал сварщиком. Необходимые для профессии навыки он получил по видеоурокам на YouTube.

При этом источники в следственной комиссии, возглавляемой судьёй Фади Савван, подтвердили, что причиной взрыва в порту не были ракетный удар или диверсия. Эксперты из Ливана, США и Франции провели взрывотехническую экспертизу и выяснили, что на порт не нападали с моря или воздуха.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен и пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия.