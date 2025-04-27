Число жертв взрыва в иранском порту увеличилось Глава МВД Ирана Момени заявил, что число жертв взрыва в порту увеличилось до 14

Фото: Global Look Press/Xinhua

Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени. Кроме того, пострадали 750 человек, передает телеканал SNN.

К сожалению, еще шесть человек погибли в результате взрыва, — сказал глава ведомства.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани также отметила, что инцидент произошел на складе с химикатами. Причины трагедии, по ее словам, установить пока не удалось.

Между тем в МИД России указали, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме, диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким погибших.

Глава иранской спасательной службы Бабак Махмуди изначально говорил, что при взрыве погибли как минимум четыре человека, затем это число увеличилось. Все транспортные средства в районе контейнерной площадки, где произошла катастрофа, полностью уничтожены. Власти продолжают выяснять обстоятельства инцидента, из-за которого также была разрушена значительная часть портовой инфраструктуры.

По заявлению экстренных служб страны, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП.