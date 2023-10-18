Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось Al Arabiya: число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа увеличилось до 800, сообщил телеканал Al Arabiya. Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава отметил, что все погибшие были гражданскими лицам.

Все убитые при атаке на больницу в Газе были мирными гражданами. Теперь мы опасаемся и за другие больницы и госпитали в секторе, — отметил представитель.

Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».

Ранее сообщалось, что большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание госпиталя. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

В ответ на это глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа. По его словам, американцы дали Тель-Авиву неограниченное прикрытие для совершения противоправных действий.