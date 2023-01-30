Число жертв атаки террориста-смертника в Пакистане возросло до 59

Фото: Saeed Ahmad/XinHua/Global Look Press

Минимум 59 человек стали жертвами атаки террориста-смертника в мечети в пакистанском городе Пешавар (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном), сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя госпиталя. Отмечается, что ранения получили 157 человек. Во время молитвенного обряда террорист привел в действие взрывное устройство.

Согласно информации представителей национальных органов безопасности, смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети при большом скоплении людей, среди прихожан также были сотрудники полиции и военнослужащие. Отмечается, что спасательная операция идет до сих пор, и окончательное число жертв может измениться. По данным издания, на момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

По информации телеканала GeoTV, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан», связанная с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Теракт произошел 30 января во время молитвенного обряда. По сведениям полицейских, находившихся недалеко от взрыва, взрыв был настолько сильный, что он разнесся на несколько километров по всей округе. Изначально было известно о 17 погибших, среди которых двое полицейских, и 90 раненых. По данным СМИ, 15 человек были в критическом состоянии.