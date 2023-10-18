Число жертв израильских ударов по сектору Газа продолжает расти Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа превысило 3,3 тысячи человек

Фото: Firas El_shaer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число палестинцев, погибших в результате атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации конфликта, превысило 3,3 тысячи человек, сообщила глава Министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле на странице ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, по меньшей мере 4,8 тысячи раненых не могут получить лечение.

Более 3,3 тысячи убитых в результате израильской агрессии в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Министр добавила, что в секторе Газа наблюдается серьезная проблема с доступом к больницам и острая нехватка лекарственных средств. Также зафиксированы перебои в водоснабжении и плохое состояние канализационных систем, что существенно повышает риски распространения различных инфекций. Помимо этого, Кайле предупредила об угрозе эпидемии в секторе Газа из-за прекращения программ вакцинации.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе визита в Израиль заявил, что в результате обстрелов со стороны палестинской группировки ХАМАС погибли более 1300 человек. По словам американского лидера, среди жертв есть 31 гражданин США. Байден добавил, что Вашингтон предоставит Израилю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны ХАМАС. Он также считает, что удар по госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали сотни человек, могли нанести бойцы палестинского движения.