Число заразившихся коронавирусом жителей Ирана превысило 120 тысяч

https://static.news.ru/photo/9b8f12e0-982b-11ea-ac6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

По информации на 17 мая, в Иране коронавирусной инфекцией нового типа заразились 120 198 человек, сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие 24 часа выявлено 1806 новых случаев заболевания. Как отметил Джаханпур, в Иране с начала пандемии скончались более семи тысяч пациентов с коронавирусом.

Выздоровели, к счастью, уже 94 464 человека. Среди новых заражённых госпитализированы были всего 340 граждан. Данный показатель является наименьшим за последние два месяца, — заявил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что за прошедшие 24 часа в Иране скончался 51 заражённый COVID-19 пациент.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала мая Россия отправила на территорию Ирана три партии ткани для изготовления масок в качестве гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.