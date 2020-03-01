https://static.news.ru/photo/6822372a-5bcc-11ea-8863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Катаре. Об этом заявили в Минздраве эмирата.

Заболевание диагностировано у двоих жителей страны, которые ранее были эвакуированы из Ирана и находились на карантине, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай заражения вирусом выявили в Катаре 29 февраля. Согласно последним данным, в общей сложности по всему миру число заболевших составляет около 87 тысяч. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.