Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Катаре. Об этом заявили в Минздраве эмирата.
Заболевание диагностировано у двоих жителей страны, которые ранее были эвакуированы из Ирана и находились на карантине,
Как ранее писал NEWS.ru, первый случай заражения вирусом выявили в Катаре 29 февраля. Согласно последним данным, в общей сложности по всему миру число заболевших составляет около 87 тысяч. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
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