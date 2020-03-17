https://static.news.ru/photo/c6eb0042-6852-11ea-aaa5-fa163e074e61_660.jpgФото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press
Число заражений коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч человек. За прошедшие сутки от заболевания скончались 135 человек. Такую информацию сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
За прошедшие сутки по всей стране зафиксировано 1178 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных министерством здравоохранения, с учётом этих данных число заражений достигло 16 169. К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 135 человек, всего же число жертв возросло до 988, — цитирует телеканал IRINN обращение Джаханпура.
Для борьбы с коронавирусом Россия направила Ирану гумманитарную помощь. На данный момент прорабатываются дальнейшие шаги по данному вопросу.
NEWS.ru ранее сообщал, что из-за пандемии в Иране на свободе оказались 85 тысяч заключённых. Их освободили после обращения спецдокладчика ООН.