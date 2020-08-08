Число пострадавших при протестах в Бейруте превысило 720 человек

https://static.news.ru/photo/25f4450a-d9f3-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

По меньшей мере 728 человек были ранены в ходе столкновений между силовиками и участниками акций протеста в ливанской столице.

В рамках расследования происходящего, власти Ливана задержали 19 человек, передаёт канал Al Jazeera. Уточняется, что при стычках использовались резиновые пули и слезоточивый газ.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru ранее, ливанские военнослужащие освободили ранее захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте.