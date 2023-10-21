Число пострадавших из-за атак ХАМАС израильтян превысило пять тысяч человек

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС, превысило пять тысяч человек, сообщили в Минздраве Израиля. В ведомстве уточнили, что в больницы были доставлены 5 007 человек.

К настоящему моменту 5 007 пострадавших доставлены в больницы, — говорится в сводке Минздрава.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 4137 человек, более 13 тысяч пострадали. Кроме того, на Западном берегу Иордана погиб 81 палестинец, более 1400 ранены.

В ночь на 20 октября греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По последним данным, в результате погибли девять человек. СМИ сообщают, что под обломками здания могут находиться десятки человек. По словам епископа Иерусалимской православной церкви, архиепископа Тивериадского Алексия, на территории монастыря проживали более 400 человек.