Число погибших в результате атак жителей Израиля возросло i24 News: в результате конфликта с ХАМАС погибли минимум 1400 жителей Израиля

Фото: IMAGO/SAEED QAQ/Global Look Press

Ущерб, нанесенный ракетами, выпущенными из сектора Газа по Израилю

Число погибших жителей Израиля за время конфликта с палестинским движением ХАМАС возросло до 1400 человек, сообщает местный телеканал i24 News. По его данным, еще 3500 получили ранения разной степени тяжести.

Потери Израиля в результате атак ХАМАС достигли по меньшей мере 1400 убитых и 3500 раненых, — уточнил канал.

До этого сообщалось о 1300 погибших жителях Израиля, среди которых были женщины и дети. Цифра увеличилась за минувшие выходные.

Ранее стало известно, что в числе жертв вооруженного конфликта Палестины и Израиля оказались 16 россиян. По словам пресс-секретаря посольства РФ в Израиле Марины Рязановой, еще восемь граждан считаются без вести пропавшими. По данным дипведомства, один россиянин может находиться в заложниках у ХАМАС. По предварительной информации, его удерживают в секторе Газа. О его состоянии ничего не известно.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что из-за ударов Вооруженных сил Израиля по территории сектора Газа погибло более 2,2 тысячи человек. По сообщению ведомства, более 8,7 тысячи человек получили ранения, среди них почти 2,5 тысячи — дети и 1,5 тысячи — женщины. На территории Западного берега реки Иордан погибли 54 палестинца и еще более 1100 пострадали.