Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2700 человек

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших среди палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа составило более 2700 человек, а количество раненых достигло 10,8 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины. Ведомство отметило продолжающуюся израильскую агрессию в секторе Газа и ее тяжелые последствия для мирного населения.

2726 убитых и 10,8 тыс. раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа, — заявили в Минздраве Палестины.

Ведомство также обратилось к мировому сообществу с просьбой направить в сектор Газа бригады медиков всех специальностей для оказания помощи раненым. Также заявили о необходимости врачей в больницах, в которых медицинский персонал погиб во время обстрелов. По данным ООН, в секторе Газа было разрушено более 1300 зданий, а также более 5500 жилых сооружений, еще 3700 строений получили серьезные повреждения.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркнули, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.