Число погибших в секторе Газа достигло 12 тысяч

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

С начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа более 12 тысяч человек пострадали от действий израильских сил, заявили на странице пресс-службы правительства анклава в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Также отмечается, что за тот же период около 30 тысяч человек получили ранения, причем 75% из них — дети и женщины.

С 7 октября в результате израильской агрессии в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек, среди них 5 тысяч детей и подростков, а также 3,3 тысяч женщин, — заявили в пресс-службе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.

Поддубный напомнил, что ЦАХАЛ за несколько недель до начала операции заявила, что «Аль-Шифа» является командным пунктом ХАМАС. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы палестинского движения удерживают в бункере под зданием больницы порядка 200 заложников.