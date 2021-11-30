Число погибших в результате урагана в Турции увеличилось до шести

В результате урагана в Турции количество погибших возросло до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Граждан России среди жертв непогоды нет. Ранее сообщалось о четырёх погибших в Стамбуле и 38 раненых.

Как отмечается, в провинции Коджаэли на северо-западе Турции погиб один человек, ещё восемь получили травмы в результате падения обломков крыш. Также известно об одном смертельном случае в провинции Зонгулдак.

Ураган обрушился на Стамбул 29 ноября. Порывы ветра местами достигали 130 км/ч. В городе рухнула башня с часами. Во многих провинциях стихия сорвала крыши домов и разрушила конструкции. Из-за урагана власти вынуждены были приостановить движение судов по проливу Босфор. Кроме этого, в Стамбуле не смогли приземлиться шесть самолётов авиакомпании Turkish Airlines. Главное управление метеорологии Турции объявило «оранжевое» предупреждение для 17 провинций.

Ранее сообщалось, что сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган сдвинул реставрационные леса, которые и «потянули» за собой зубец. Происшествие успели заснять на видео очевидцы.