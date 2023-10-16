Минздрав Палестины: число жертв конфликта с Израилем возросло Минздрав Палестины: с 7 октября в ходе конфликта с Израилем погибли 2808 человек

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число палестинцев, погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем, возросло до 2808 человек, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. По данным ведомства, еще минимум 10 950 человек пострадали.

Представитель министерства доктор Ашраф аль-Кудра сообщил, что палестинские больницы «замирают от ужаса». Он обвинил ЦАХАЛ в массовых убийствах на территории сектора Газа.

Накануне ведомство призвало мировое сообщество направить в Газу дополнительные медицинские бригады всех специальностей, чтобы помочь тысячам раненых. Минздрав объявил, что существует острая необходимость во врачах в больницах, где медперсонал погиб под обстрелами. По данным ООН, в секторе Газа было разрушено более 1300 зданий, а также более 5500 жилых сооружений, еще 3700 строений получили серьезные повреждения.

Вместе с тем о потерях заявила другая сторона конфликта. Так, число погибших жителей Израиля за время конфликта с палестинским движением ХАМАС возросло до 1400 человек, еще 3500 получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что среди жертв конфликта оказались 16 граждан России. Посольство РФ в Израиле также сообщило, что еще восемь россиян числятся пропавшими без вести.