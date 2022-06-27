Число погибших в порту Иордании возросло до десяти

Фото: shutterstock

Автомобиль скорой помощи. Иордания

Число погибших в результате утечки газа в порту Акаба в Иордании возросло до десяти, более 250 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на департамент госбезопасности королевства. Ранее ведомство сообщило о пяти летальных исходах из-за инцидента. Премьер-министр Бишар аль-Хасауне поручил сформировать комитет для расследования инцидента.

В результате утечки газа погибли десять человек, пострадал 251 человек, — говорится в сообщении.

Последствия инцидента ликвидируют специальные службы.

Согласно заявлению департамента, в порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала наполненная ядовитым газом цистерна.

Ранее стало известно, что как минимум 40 человек погибли, более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров на юго-востоке Бангладеш в Читтагонге. Огонь начал стремительно распространяться и дошел до контейнеров, в которых, предположительно, находились химикаты, после чего последовал мощный взрыв.