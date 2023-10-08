Число погибших в Израиле превысило 300 человек

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в ходе вооруженного конфликта в Израиле превысило 300 человек, сообщила газета Jerusalem Post. Более 1500 человек получили ранения.

Накануне палестинские радикалы ХАМАС вторглись приблизительно в два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны. По всей территории государства ввели особое положение.

ВС Израиля (ЦАХАЛ) начали ответную операцию «Железные мечи». Национальной армии уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет долгой и сложной. Власти намерены полностью уничтожить группировку, задействуя всю мощь вооруженных сил. В связи с этим политик призвал жителей немедленно эвакуироваться с территории палестинского анклава.

Российская авиакомпания Red Wings и некоторые европейские сократили количество полетов в Израиль из-за эскалации конфликта. Рейсы из Сочи в Тель-Авив и из Тель-Авива в Сочи будут осуществляться по новому расписанию.