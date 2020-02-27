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Турция рассчитывает на консультации с НАТО после гибели своих военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, атаку сирийской авиации можно считать «нападением» на Североатлантический альянс. Мы рассматриваем это не как нападение... на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной...