Хатай Рахми Доган Хатай Рахми Доган Фото: valirahmidogan/Facebook

В результате удара сирийских ВВС погибли 33 турецких военнослужащих. Новые данные привёл губернатор провинции Хатай Рахми Доган. По его словам, ещё 36 человек получили ранения.

В результате нападения были убиты 33 солдата. Ещё 32 человека получили неопасные для жизни ранения, сейчас они проходят лечение, — приводит его слова Life.

Анкара пообещала жёстко ответить на гибель турецких военных. Как заявил советник президента Месут Хакки, Турция готова отомстить России и объявить войну, чтобы «расчленить её изнутри», писал NEWS.ru.

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