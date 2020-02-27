В результате удара сирийских ВВС погибли 33 турецких военнослужащих. Новые данные привёл губернатор провинции Хатай Рахми Доган. По его словам, ещё 36 человек получили ранения.
В результате нападения были убиты 33 солдата. Ещё 32 человека получили неопасные для жизни ранения, сейчас они проходят лечение, —
приводитего слова Life.
Анкара пообещала жёстко ответить на гибель турецких военных. Как заявил советник президента Месут Хакки, Турция готова отомстить России и объявить войну, чтобы «расчленить её изнутри», писал NEWS.ru.
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