Число погибших в ходе войны с Израилем палестинцев превысило 3800 Минздрав Палестины: общее число жертв среди палестинцев достигло 3 859

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Общее число жертв среди палестинцев в ходе войны с Израилем достигло 3 859 человек, пострадали более 13300, сообщил Минздрав Палестины в своем Telegram-канале. При этом больше всего погибших и раненых обнаружено в секторе Газа.

В секторе Газа погибли более 3785 человек, пострадали более 12 тысяч. На Западном берегу Иордана 74 погибших, более 1300 раненых, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа. Отмечается, что борт приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию доставят члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия. В МЧС подчеркнули, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства.

Накануне в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там сообщили, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

В свою очередь президент США Джо Байден во время визита в Израиль пообещал выделить помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем одному млн палестинцев.