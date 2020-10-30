Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек

https://static.news.ru/photo/78997504-1ad1-11eb-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mehmet Ozdogru/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами землетрясения на западе Турции стали уже по меньшей мере 12 человек. Пострадали в результате подземных толчков магнитудой 6,6 419 человек. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

До 12 увеличилось число погибших. Ранения получили 419 человек, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. До этого момента сообщалось о шести погибших и 202 раненых.

Спасатели продолжают разбирать завалы и продолжают поисковую операцию. При этом землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

После этого главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас провели телефонный разговор. Министры пообещали друг другу взаимную помощь, писал NEWS.ru.