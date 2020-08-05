Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 137

https://static.news.ru/photo/1a7ca698-d74d-11ea-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

В Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 137.

По данным ведомства, пострадало более 5 тысяч местных жителей. Десятки людей числятся пропавшими. Больницы не справляются с наплывом раненных, сообщил телеканал Al Jazeera.​​​​​​

ЧП случилось вечером 4 августа. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.

Как писал NEWS.ru, губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.