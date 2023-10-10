Число погибших при обстрелах в Газе превысило 700 человек

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

При обстрелах в секторе Газа погибли 704 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Во время воздушных атак армии Израиля были убиты в том числе 143 ребенка и 105 женщин. Порядка 4000 жителей получили ранения.

Министерство здравоохранения призывает создать безопасный коридор для оказания медицинской помощи. Ведомство сообщило, что бомбардировка города Бейт-Ханун вывела из строя его единственную больницу.

По-прежнему ощущается нехватка электроэнергии для работы системы здравоохранения. Это угрожает жизни всех больных и раненых людей, — добавили в министерстве.

Несколькими часами ранее израильские вооруженные силы в связи с обострением ситуации вторглись в город Наблус, который находится приблизительно в 100 километрах от сектора Газа и на Западном берегу, на территории палестинской автономии. В населенном пункте начались вооруженные столкновения.

В ночь на 9 октября национальная армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов. Всего военные уничтожили семь оперативных штабов радикалов и один командный центр «Исламского джихада».

По данным израильских СМИ, военные ЦАХАЛ по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1707 целей в секторе Газа. Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий очередной атаки. В роликах видно, как яркая вспышка загорается среди зданий, на кадрах мелькает полыхающая больница.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. По словам политика, палестинцы заплатят «цену, которой они раньше не знали».