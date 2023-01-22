Число погибших при обрушении дома в Алеппо выросло до 17

Фото: Соцсети

Число в погибших в результате обрушения дома в сирийском Алеппо возросло до 17, сообщает в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) радиостанция Sham FM. Раненых по-прежнему трое. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Количество пострадавших при обрушении жилого дома в микрорайоне Шейх Максуд увеличилось до 17 человек, трое ранены. <...> Спасатели и группы гражданской обороны все еще работают над извлечением остальных застрявших, — говорится в сообщении.

Экстренные службы и власти по-прежнему не называют причины происшествия.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 18 сирийских военных погибли в результате детонации взрывчатки в автобусе в провинции Дамаск. В органах безопасности Сирийской Арабской Республики добавили, что ни одна группировка на текущий момент не взяла на себя ответственность за взрыв.

До этого теракт был совершен в сирийском городе Эс-Сукейлабия во время церемонии открытия храма. В результате два человека погибли, еще 13 получили ранения. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.