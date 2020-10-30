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Ближний Восток

Число погибших после землетрясения в Измире увеличилось до шести

18:09, 30 октября 2020 29
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате землетрясения магнитудой 6,6 балла в турецком Измире погибли шесть человек, ранеными оказались 202 человека. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

Число погибших увеличилось до шести человек. Ранения получили 202 человека, — говорится в сообщении.

Ранее было известно о четырёх погибших и 152 пострадавших.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Сеферлихисар, а очаг — на глубине 16,5 километра. Были разрушены свыше 20 зданий. Кадры обрушения одного из домов появились в Сети. На видеозаписи можно увидеть, как расположенное на углу одного из кварталов здание разваливается от подземных толчков.

В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил помощь турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

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