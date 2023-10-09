Число погибших израильтян при нападении ХАМАС превысило 800 человек Al Jazeera: не менее 800 израильтян погибли при нападении ХАМАС

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Не менее 800 граждан Израиля погибли в результате нападения палестинской группировки ХАМАС, сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинскую службу страны. Также отмечается, что число раненых израильтян составляет около 2243.

В Минздраве Палестины рассказали, что со стороны Газы погибли не менее 510 человек, ранения получили около 2750 человек. На Западном берегу реки Иордан погибли минимум 16 человек, ранены не менее 80 человек.

Ранее сообщалось, что ракетной атаке подверглись Иерусалим и Тель-Авив. В городах прогремели сильные взрывы, сработали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Жители Иерусалима рассказали, что слышали по крайней мере один перехват над городом. Кроме того, сообщается об ударах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим — Тель-Авив. На местах происшествия работает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

До этого палестинское движение ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена воздушной тревоги. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.