Число погибших детей в секторе Газа превысило 4000 Минздрав сектора Газа заявил о более 4000 погибших детях с 7 октября

Число погибших в секторе Газа детей после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло 4104 человек, передает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. Общее число жертв превысило 10 000 человек.

Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022, среди них 4104 — дети, — сказано в сообщении.

За минувшую ночь более 200 человек погибли в секторе Газа в результате обстрелов со стороны израильских сил. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что истребители атаковали 450 военных объектов группировки ХАМАС на территории анклава. Сухопутные войска Израиля также взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в Газе.