Число без вести пропавших россиян в Израиле возросло «Известия»: число без вести пропавших россиян в Израиле выросло до 12

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Рамла недалеко от Тель-Авива, ущерб, нанесенный ракетами, выпущенными из сектора Газа

Число без вести пропавших россиян в Израиле возросло и достигло 12, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. До этого сообщалось о восьми пропавших людях.

Консульский отдел занимается подтверждением этих сведений.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова сообщила, что число россиян, погибших в результате вооруженного конфликта Палестины и Израиля, возросло до 16 человек, при этом восемь значились в списке пропавших.

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» 14 октября попала под обстрел бойцов палестинского движения ХАМАС на въезде в Ашкелон. Корреспондент и оператор в момент удара легли на траву. По словам журналиста Алексея Дегтярева, атака была массированной. Он насчитал свыше 11 залпов с разных сторон. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным палестинского Минздрава, за неделю войны погибли 2215 жителей сектора Газа, 8714 получили ранения. Данные по жертвам в Израиле не обновлялись два дня. На текущий момент известно о 1300 погибших и 3227 раненых.