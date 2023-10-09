Четверо израильтян пострадали при падении ракеты под Иерусалимом

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре человека получили ранения в результате падения ракеты в поселении под Иерусалимом, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков. Также местные СМИ сообщают о вооруженных столкновениях на границе Израиля и Ливана.

Уточняется, что среди раненых есть 10-летний ребенок. Люди пострадали при падении ракеты в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом. Их везут в больницы Хадасса Эйн-Керем и Шаарей-Цедек.

Ранее боевое подразделение палестинского движения ХАМАС сообщило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму. Израильская армия в свою очередь сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в пределах города.

В результате обстрела со стороны Палестины повреждения получила мечеть Абу-Гош под Иерусалимом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале. Святыня была возведена в честь Ахмата Кадырова.

В понедельник, 9 октября, издание Walla сообщило о телефонных переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, в ходе которых было заявлено о планах ввести сухопутные войска Израиля на территорию сектора Газа. Отмечается, что американский лидер не стал отговаривать Нетаньяху.