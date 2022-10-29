Четыре человека пострадали при стрельбе по гражданским в Хевроне

Фото: Kalashnikov Media/Russian Look/Global Look Press

Четверо израильтян получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по гражданским палестинец в Хевроне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля. Нападавший нейтрализован.

В городе Хеврон террорист открыл огонь по людям. Находившийся на месте охранник нейтрализовал террориста, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что в настоящее время солдаты прочесывают местность в поисках сообщника нападавшего. Раненые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По информации врачей, один из раненых находится в тяжелом состоянии, один в среднем, двое получили легкие ранения.

Нападавший палестинец, также получивший легкие ранения, передан медикам Красного Полумесяца.

5 сентября министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.