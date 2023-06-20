Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле

Фото: Fabian Sommer/dpa

Четыре человека погибли в результате стрельбы вблизи еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан, передает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. Еще четверо ранены.

Смерть четверых подтверждена <...>, еще четверо ранены — один в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

24 апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, происшествие расценили как теракт. Водитель был застрелен на месте происшествия. Пять человек погибли. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью через несколько минут после ЧП, которое произошло в День памяти — государственный день траура.

18 апреля два человека получили ранения во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме. Злоумышленник ранил двух мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине.

В феврале в Иерусалиме водитель протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские.